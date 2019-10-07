с чего всё началось

Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ. Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН "Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".

Финансы ВТБ перестал принимать вклады в евро ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Политика Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Политика Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Происшествия В Челябинске сотрудников трудинспекции задержали за миллионную взятку Сотрудникам трудинспекции инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а их бизнес-партнерам - их передачу (часть 5 статьи 291 УК РФ).

Армия и оружие Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе В Донецке заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.

Культура Владимир Соловьёв объяснил, зачем кричит в эфирах Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.

Киберспорт 8 октября Solo поучаствует в шоу «Вечерний Ургант» 8 октября в 23:30 мск в эфир выйдет выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором появится капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин.

Политика С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Авто Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.

Футбол Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака» Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун сообщил, что кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.