Экономика
Вести.RuЗдание Минэкономразвития выставили на торги
Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ. Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров.
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с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте компании.Коммерсантъвчера в 12:00
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ТАСС 06:57
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ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро.
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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
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Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
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Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
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News.ru 05:24
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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
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Российским Су-57 нашли нового покупателя
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Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:45
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Происшествия
В Челябинске сотрудников трудинспекции задержали за миллионную взятку
Сотрудникам трудинспекции инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а их бизнес-партнерам - их передачу (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Российская газета 03:40
Армия и оружие
Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе
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Lenta.ru 07:19
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Национальный парк «Мещера» получит деньги на развитие экотуризма
КП - Владимир 07:24
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Владимир Соловьёв объяснил, зачем кричит в эфирах
Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.
Ореанда-Новости 07:05
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В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
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Политика
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
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Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
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Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»
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В космосе впервые вырастили говядину
Научный эксперимент провели на Международной космической станции. На МКС впервые вырастили мясо из коровьих клеток.
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