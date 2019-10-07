с чего всё началось

Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ. Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров.

Экономика Нацпарк «Угра» получит больше 30 миллионов на развитие туризма 8 нацпарков получат более 100 миллионов рублей на создание инфраструктуры в 2019 году, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Политика Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.

Политика Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Политика Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».

Общество Нобелевскую премию по физике получили астрономы Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.

Политика Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Космос Межзвездная комета оказалась ядовитой Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.