Экономика

Вести.RuВести.RuЗдание Минэкономразвития выставили на торги

Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ. Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров.
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с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте
 компании.
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