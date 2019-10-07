Экономика
Вести.RuЗдание Минэкономразвития выставили на торги
Здание рядом со станцией метро "Маяковская" планируют продать с электронного аукциона. Начальная цена – 2,77 миллиарда рублей, говорится на сайте ДОМ.РФ. Общая площадь здания составляет 29,5 тысячи квадратных метров.
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с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте компании.Коммерсантъвчера в 12:00
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Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Экономика
Нацпарк «Угра» получит больше 30 миллионов на развитие туризма
8 нацпарков получат более 100 миллионов рублей на создание инфраструктуры в 2019 году, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков.
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Трампа о разработке новых вооружений
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за действиями Вашингтона в плане разработки новых систем вооружений.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован
Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Происшествия
ZDF: власти Германии признали инцидент в Лимбурге терактом
Власти Германии признали терактом инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан, передает телеканал ZDF.
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Армия и оружие
ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии
Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
Политика
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Армия и оружие
В Совфеде объяснили последствия гипотетического удара США по Калининграду
"Пусть попытаются преодолеть системы ПВО в Калининграде и подумают о том, что таким образом они поставят под угрозу жизни миллионов людей в Европе, поскольку ответный удар не заставит себя долго ждать", — сказал сенатор, подчеркнув, что Россия никогда "не нанесёт упреждающий удар, но готова защищаться".