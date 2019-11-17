Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗдание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС и Минздрав региона. В результате обрушения здания пострадали четыре человека, в их числе есть ребенок.
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