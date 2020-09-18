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Здание правительства России признано аварийным

«Белый дом признан аварийным и будет ремонтироваться», — заявили в правительстве. Указывается, что инженерные системы в здании, использующиеся с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1978 году, имеют существенный процент износа и устарели технически и морально.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сотрудники правительства переедут в другое здание из-за ремонта

Коммерсантъ08:05
РИА Новости

Дом правительства признали аварийным

РИА Новости08:32
URA.Ru

Потоп в российском Белом доме попал на видео

URA.Ru08:03
ТАСС

Дом правительства России признали аварийным

ТАСС07:40
Lenta.ru

Дом правительства России признали аварийным

Lenta.ru07:30
RT на русском

Здание правительства России признано аварийным

RT на русском07:36
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42

Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ru06:15

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
45

ФАС выдала предостережение главе «Доброфлота» из-за прогноза по икре

Федеральное антимонопольное агентство выдало предостережение гендиректору крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александру Ефремову из-за его слов возможном росте цен на красную икру.
Rambler News Service07:33

В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем

Глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Тимоти Рэй признал факт отставания Соединенных Штатов от России и Китая в области модернизации стратегических вооружений и их носителей.
Военное дело08:27
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
4

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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Названа цена российского лекарства от коронавируса

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
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