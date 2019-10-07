Экономика
ВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги. Ведомство уже переехало в офис в «Москва-сити», его адрес указан на сайте Минэкономразвития. Даты аукционов по зданиям других министерств пока не объявлены.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Гаджеты
Samsung остановил сбор заявок в России на смартфон с гибким экраном
Радиочастотный спектр 09:26
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания 03:52
Фигурное катание
Трусова недовольна оценками за произвольную программу на Japan Open
Несмотря на оценки, Трусова стала победительницей в произвольной программе, тогда как ее соотечественница 17-летняя Алина Загитова - второй.
Газета.Ru 08:50
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Политика
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
В пресс-службе Кремля рассказали, кто из международных лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения, который сегодня отмечает глава государства.
DP.RU 07:23
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
Говорит Москва 09:38
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Политика
В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти
Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
REGNUM 09:56
Шоу-бизнес
Арт-директор рассказал о состоянии здоровья Бориса Моисеева
Вечерняя Москва 04:15
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Здоровье
Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.
PenzaNews 05:40
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Российская газета 07:31
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Здоровье
Совет Европы: В казанской психбольнице нарушают права человека
Делегация Совета Европы обнаружила ряд серьезных нарушений прав человека в татарстанской психиатрической клинике.
АиФ Казань 05:36
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.
Интерфакс 08:20
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
Взгляд.ру 10:23
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
ТАСС 10:11
Игры
VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки
CyberSport.ru 03:40