Экономика
ВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Политика
Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Армия и оружие
Министр обороны и глава Генштаба Украины посетили Золотое, где запланирован отвод войск
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Происшествия
Российский полицейский покончил с собой в тире МВД
Полицейский покончил с собой в одном из зданий главного управления Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Авто
Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus
Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Культура
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Политика
США призвали Россию наказать заказчиков убийства Политковской
7 октября 2004 года, в день рождения президента России Владимира Путина, Политковская была убита в Москве в лифте собственного дома из пистолета Макарова с глушителем.
Происшествия
Жену дипломата США подозревают в смертельном ДТП в Великобритании
Жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как ее заподозрили в ДТП, в результате которого погиб 19-летний подросток Гарри Данн.
Наука
В свитках Геркуланума расшифровано более 150 новых слов
Во время последнего исследования специалисты узнали более 150 новых слов, значение которых еще предстоит расшифровать.