Экономика

ВедомостиВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги. Ведомство уже переехало в офис в «Москва-сити», его адрес указан на сайте Минэкономразвития. Даты аукционов по зданиям других министерств пока не объявлены.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте
 компании.
Коммерсантъ12:00

Подробнее о событии

Здание Минэкономики на «Маяковской» выставлено на продажу

Коммерсантъ12:00

Бывшее здание Минэка на Триумфальной площади выставили на продажу

РБК09:55

Комплекс зданий Минэкономразвития РФ выставлен на торги за 2,7 млрд рублей

Интерфакс10:47

«Дом.РФ» выставил на продажу бывшее здание Минэкономразвития

Арендатор.ру10:36

Компания «Дом.РФ» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития

РИА Новости10:31

Бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы выставлены на аукцион

ТАСС11:40

Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Ведомости09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:17, Ашберн
Футбол

Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эспаньол»

Бывший наставник «Севильи» Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эспаньола», сообщается на официальном сайте испанской команды.
Чемпионат 15:00
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзине (Армения).
РБК 08:52
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля.
Вести.Ru 08:25
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
Политика

Москва ответила Вашингтону на критику «Северного потока-2»

МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2".
Утро.ru 13:07
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

BFM.ru 14:00
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Общество

Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба

Местное время (г. Пермь) 00:44
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Общество

Экоактивисты провели акции в Берлине, Амстердаме и в городах Канады

REGNUM 14:06
Наука

Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru 05 октября в 07:06
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Здоровье

Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»

Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga 05:02
Гаджеты

AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии

IT-World 12:20
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 13:45
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Происшествия

В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 14:02
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Московский "Спартак" переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:57
Политика

Особое мнение: Максим Шевченко

М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное