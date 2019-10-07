Экономика
ВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги. Ведомство уже переехало в офис в «Москва-сити», его адрес указан на сайте Минэкономразвития. Даты аукционов по зданиям других министерств пока не объявлены.
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с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте компании.Коммерсантъ12:00
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