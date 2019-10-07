с чего всё началось

Минэкономразвития стало первым министерством, чьи объекты выставили на торги. Ведомство уже переехало в офис в «Москва-сити», его адрес указан на сайте Минэкономразвития. Даты аукционов по зданиям других министерств пока не объявлены.

Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

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Происшествия Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля.

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Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

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Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

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Общество В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.

Здоровье Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему» Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.

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Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Происшествия В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.

Хоккей СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ Московский "Спартак" переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).