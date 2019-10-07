Экономика
ВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
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Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
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Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
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Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Врач назвал симптомы рака на теле человека
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Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
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Доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин рассказал, что победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному.
Политика
Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции
Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
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Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.