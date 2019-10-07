Экономика

ВедомостиВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.
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