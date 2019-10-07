Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.

Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

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