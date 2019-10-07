Экономика
ВедомостиЗдания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ. До сих пор там располагалось Министерство экономического развития России. Представитель Дом.РФ информацию об аукционе подтвердил.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:12, Вашингтон
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Страна Советов on-line 08:30
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Финансы
Украина теряет международные резервы из-за выплаты госдолга
Необходимость возвращения долгов западным кредиторам привело к тому, что международные резервы Украины в октябре сократились на 2,6%, составив 21,4 миллиарда долларов.
Новостной фронт 09:19
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Спорт
Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
News.ru 05:27
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
Депутат петербургского Закса оставил должность после спора со спикером
Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оставит должность председателя комитета по образованию, культуре и науке из-за разногласий со спикером Вячеславо Макаровым.
Интерфакс 09:29
Общество
Бьюти-образ недели: Анджелина Джоли на премьере «Малефисенты» в Риме
Создатели бьюти-образа решили не отходить от привычного для глаз поклонников макияжа Джоли и нанесли ей нюдовую помаду.
Super.ru 11:12
Общество
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Общество
Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
РИА Новости 10:42
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Кино
Вышел трейлер молодежного спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Культуромания 07:54
Экономика
Сборы российских фильмов упали на 20%
В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы.
Ведомости 04:51
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября.
РИА Новости 04:23
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Газета.Ru 11:28
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12