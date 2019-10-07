Экономика

РИАМОРИАМОЗдания Минэкономразвития в центре Москвы выставили на торги

Госкомпания Дом.РФ выставила на аукцион пять зданий общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, там располагалось министерство экономического развития России, пишет во вторник газета «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте
 компании.
Коммерсантъвчера в 12:00

Подробнее о событии

«Дом.РФ» выставил на продажу бывшее здание Минэкономразвития

Арендатор.рувчера в 10:36

Здание Минэкономики на «Маяковской» выставлено на продажу

Коммерсантъвчера в 12:00

Бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы выставлены на аукцион

ТАССвчера в 11:40

Комплекс зданий Минэкономразвития РФ выставлен на торги за 2,7 млрд рублей

Интерфаксвчера в 10:47

Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Ведомостивчера в 16:40

Компания «Дом.РФ» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития

РИА Новостивчера в 10:31

Бывшее здание Минэка на Триумфальной площади выставили на продажу

РБКвчера в 09:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия

Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск

Кипрская компания отсудила у девелопера небоскреба в Москва-Сити, подконтрольного бизнесмену Павлу Фуксу, 5,8 млрд руб. Павел Фукс занял 24-е место в рейтинге "100 самых богатых людей Украины", опубликованном журналом "Фокус" в апреле 2018 года.
Право.ру вчера в 09:15
Политика

Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью

По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
SM News 05:38
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол

Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 06:34
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге

Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Энергетика

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика

В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Экономика

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

РИА Новости 04:51
Происшествия

В Германии грузовик протаранил колонну автомобилей

ТВ Центр 04:55
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Происшествия

Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС 02:35
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Авто

Названы российские цены обновленного Skoda Superb

Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
Автоновости дня 04:41
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия

В ДТП возле «Высоцкого» серьезные травмы получили два человека

В аварии пострадали несколько человек, на месте работала скорая. К сожалению, двух человек увезли в лечебное учреждение.
Evo-rus.com 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное