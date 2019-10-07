Экономика
РИАМОЗдания Минэкономразвития в центре Москвы выставили на торги
Госкомпания Дом.РФ выставила на аукцион пять зданий общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, там располагалось министерство экономического развития России, пишет во вторник газета «Ведомости».
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с чего всё началось
«Дом.РФ» выставила на аукцион здание возле метро «Маяковская», где до переезда в «Москва-Сити» находилось Минэкономики, следует из информации на сайте компании.Коммерсантъвчера в 12:00
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По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.
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В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
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Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
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СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
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Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
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Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
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RT на русском вчера в 15:20
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В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
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С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
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Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
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Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
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Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС 02:35
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Авто
Названы российские цены обновленного Skoda Superb
Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
Автоновости дня 04:41
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
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РИА Новости 05:04
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В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Происшествия
В ДТП возле «Высоцкого» серьезные травмы получили два человека
В аварии пострадали несколько человек, на месте работала скорая. К сожалению, двух человек увезли в лечебное учреждение.
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