с чего всё началось

Госкомпания Дом.РФ выставила на аукцион пять зданий общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, там располагалось министерство экономического развития России, пишет во вторник газета «Ведомости».

Здания Минэкономразвития в центре Москвы выставили на торги

Происшествия Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск Кипрская компания отсудила у девелопера небоскреба в Москва-Сити, подконтрольного бизнесмену Павлу Фуксу, 5,8 млрд руб. Павел Фукс занял 24-е место в рейтинге "100 самых богатых людей Украины", опубликованном журналом "Фокус" в апреле 2018 года.

Политика Песков: Слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с реальностью По словам Дмитрия Пескова, американский лидер до сих пор не раскрыл суть своих заявлений Слова президента США Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с реальностью.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Футбол Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака» Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.

Политика Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.

Энергетика Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть «Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Политика В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.

Общество Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.

Экономика Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Происшествия СК назвал причину смерти актера Марьянова Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Происшествия Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.

Общество Нобелевскую премию по физике получили астрономы Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Авто Названы российские цены обновленного Skoda Superb Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.

Экономика ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

Авто В России могут появиться умные «лежачие полицейские» В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».