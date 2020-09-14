Общество

Lenta.ruLenta.ruЗдоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось

Адвокат члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Козак рассказала о резком ухудшении здоровья своей подзащитной. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал TUT.by. По словам Козак, у политика начался приступ аллергии.
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Адвокат Колесниковой: У Марии в СИЗО началась аллергия на пыль, но это не повлияло на ее настроение

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