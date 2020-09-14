Общество
Lenta.ruЗдоровье Колесниковой в СИЗО резко ухудшилось
Адвокат члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Козак рассказала о резком ухудшении здоровья своей подзащитной. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал TUT.by. По словам Козак, у политика начался приступ аллергии.
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Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.
Интерфакс 10:29
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ
Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 17:47 — REGNUM 14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги 2020/21 встретятся «Зенит» и тульский «Арсенал».
REGNUM 10:47
Общество
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина
Напомним, Союз архитекторов предложил желающим разработать концепцию нового использования мавзолея - без его сноса или какого-то изменения внешнего вида.
Российская газета 09:55
Общество
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго.
RT на русском 10:37
Происшествия
Российскую школьницу изнасиловали в пятизвездочном отеле Турции
В одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей.
Lenta.ru 05:49
Политика
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд.
RT на русском 09:17
Шоу-бизнес
Актер Крис Эванс случайно продемонстрировал свои гениталии всему миру
Голливудский актёр Крис Эванс, получивший большую известность после исполнения роли Капитана Америка Стива Роджерса в фильмах Marvel, случайно опубликовал в Stories Instagram фото своих гениталий.
Discover24 06:25
Здоровье
Врач развенчал популярный миф о полезности яблок
Evo-rus.com 01:12
Политика
В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", вряд ли утвердят в ближайшее время.
РИА Новости 10:42
Общество
В Роскачестве назвали СМС-сообщения, которые нельзя открывать
Эксперт пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала об опасности СМС-сообщений с незнакомых номеров, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет 09:13
Здоровье
Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней
Врач предупредил о болезнях из-за соков в пакетах Желтоватый налет под языком может говорить о высоком уровне билирубина в крови, рассказал Мясников.
Московский Комсомолец 10:18
Общество
МВД Белоруссии ликвидировало «партизанский отряд»
Минск, 14 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Борцы с преступностью и коррупцией МВД Белоруссии пресекли деятельность «лесного» отряда.
REGNUM 10:33
Технологии
IKEA и ASUS ROG разработают доступную мебель для геймеров
IKEA, одна из крупнейших в мире сетей по продаже мебели и товаров для дома, объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с маркой Republic of Gamers (ROG), принадлежащей компании ASUS.
3DNews 06:25
Происшествия
В Оренбургской области слепому мужчине выдали водительские права
Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права.
РИА Новости 05:27
Общество
Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ
РИА Новости 09:46
Экономика
Свыше половины россиян высказались против крупных покупок
Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru 10:50
Общество
В Красноярске на Тельмана перекопали тротуары
7 канал Красноярск 08:55
Транспорт
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:13
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли 300 псковских десантников
Помимо 300 военнослужащих в учениях будет задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.
Новые Известия 02:19
Гаджеты
Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября
15 сентября компания Apple проведет традиционную осеннюю презентацию своей продукции.
АБН 07:54
Политика
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Страна Советов on-line 04:20
Здоровье
Режим повышенной готовности продлён в Вологодской области до 5 октября
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сегодня, 14 сентября, заявил о продлении действия режима повышенной готовности в регионе до 5 октября, сообщает ИА «Вологда Регион».
Вологда Регион 07:57
Гаджеты
Новый смартфон Realme 7 Pro появился в продаже
Известная китайская компания Realme сообщила о старте продаж в Индии нового смартфона Realme 7 Pro.
Goroday.ru 09:36
Происшествия
Диджей умер после удара камнем по голове на гастролях в Крыму
Диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr.Basic, скончался от травмы, полученной на гастролях в Крыму, об этом в Instagram рассказала вдова музыканта.
Вести.Ru 07:24
Авто
Опубликованы «живые» фото салона новых Renault Logan и Sandero
На форуме Cochespias.net появились первые фотографии салона новых Dacia Logan и Sandero, премьера которых состоится 29 сентября.
Автоновости дня 02:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Российская певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ об измене ее мужа стриптизера Тарзана.
РЕН ТВ 07:32
Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
По информации источника, "Зенит" готов заплатить за Влашича порядка €35 млн, в настоящее время стороны находятся в стадии активных переговоров.
Газета.Ru 06:15