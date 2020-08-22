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РБК
РБК

Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Самолет, на котором из Омска перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приземлился в берлинском аэропорту. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.В источнике
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РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

РИА Новости03:14
RT на русском

Самолёт с Навальным приземлился в Берлине

RT на русском03:13
ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

ТАСС03:00
Взгляд.ру

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Взгляд.ру03:11
БК55

Самолет с Навальным, летевший из Омска, приземлился в Берлине

БК5503:01
Газета.Ru

Самолет с медиками и Навальным приземлился в Берлине

Газета.Ru03:12
РИА ОмскИнформ

Навальному удалось покинуть Омск: самолет летит в Германию

РИА ОмскИнформ23:44

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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В Южной Корее могут быть введены более жесткие карантинные меры

Республика Южная Корея может ввести более строгие меры социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Чон Се Гюн 22 августа на встрече с членами правительства в Сеуле.
ИА Красная Весна02:52