Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗдоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Читать в источнике
Комментировать275

Подробнее о событии

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Известия00:21

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

РИА Новости00:41

Названы регионы — лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни россиян

RT на русском00:38

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

Коммерсантъ00:37

Росстат назвал самые приверженные ЗОЖ регионы

ТАСС01:11

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Lenta.ruвчера в 22:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Bimru.ru 02:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Политика

Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
ТК Звезда 03:49
Общество

Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
Ведомости вчера в 12:31
Экономика

Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос вчера в 09:20
Теннис

Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Армия и оружие

«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Происшествия

СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
RT на русском 03:43
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты вчера в 07:02
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета 02:03
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
Культура

90 лет сегодня со дня рождения Олега Борисова

Радио Культура 00:26
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим в серии

Как сообщает портал Cinema Blend, бюджет картины составил $250 млн, что на $5 млн больше стоимости самой дорогой ленты бондианы — «Спектра».
Известия вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»

Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Общество

Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что основной вратарь «Локомотива» и национальной команды страны Гилерме сумел психологически справиться со своей ошибкой в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и провёл встречу на высоком уровне.
RT на русском вчера в 12:21
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 04:02
Футбол

Семак рассказал о первом звонке Кокорину после его освобождения

Мойка78 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное