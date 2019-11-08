Общество
КоммерсантъЗдоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Bimru.ru 02:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Политика
Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на действия США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
ТК Звезда 03:49
Общество
Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия
Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
Ведомости вчера в 12:31
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос вчера в 09:20
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Армия и оружие
«Маршал Шапошников» и «Иркутск» вооружат гиперзвуковыми ракетами
Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Российская газета 03:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Происшествия
СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
RT на русском 03:43
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты вчера в 07:02
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Российская газета 02:03
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости вчера в 02:13
Культура
90 лет сегодня со дня рождения Олега Борисова
Радио Культура 00:26
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим в серии
Как сообщает портал Cinema Blend, бюджет картины составил $250 млн, что на $5 млн больше стоимости самой дорогой ленты бондианы — «Спектра».
Известия вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»
Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Общество
Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом.
Gazeta.SPb вчера в 13:54
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гилерме в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что основной вратарь «Локомотива» и национальной команды страны Гилерме сумел психологически справиться со своей ошибкой в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» и провёл встречу на высоком уровне.
RT на русском вчера в 12:21
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27