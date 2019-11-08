Общество
РИА НовостиЧувашия вошла в топ-5 регионов по количеству приверженцев ЗОЖ
Доля приверженцев ЗОЖ среди жителей Чувашии в текущем году составила 24,7%. Первое место заняла Ингушетия, где здорового образа жизни придерживаются 48,8% жителей, второе место – Республика Крым с показателем 29,2%, третье – Адыгея с 28,8%. Пятое место заняла Воронежская область – 24,2%.
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Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru вчера в 07:49
Авто
Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4
В модельной линейке Toyota появится кроссовер Wildlander, построенный на базе модели RAV4 последнего поколения.
Тарантас Ньюс 07:33
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес
Болеющей Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги
Московская Федеральная налоговая служба намерена взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк 24 тысячи рублей.
Уралинформбюро 03:48
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Политика
Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ
Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара
Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Известия вчера в 12:42
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM вчера в 00:24
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Здоровье
Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце
Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Общество
Мутко заявил о массовом банкротстве застройщиков домов в России
Застройщики около 1,7 тысячи домов, находящихся в стадии строительства, являются банкротами, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Московский Комсомолец 03:24
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Футбол
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Армия и оружие
Российские подлодки получат укрытия, защищающие от ядерного удара
Лев Федосеев / ТАСС Российские подводные лодки получат укрытия, которые способны защитить не только от обычных бомб и ракет, но и от ядерного удара.
РЕН ТВ 06 ноября в 17:25
Армия и оружие
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ 06 ноября в 22:26