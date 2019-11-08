Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗдоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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Росстат назвал самые приверженные ЗОЖ регионы

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Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Названы регионы — лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни россиян

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Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

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Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Lenta.ruвчера в 22:32
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Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Известия вчера в 15:58
Общество

В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота

Пятый канал вчера в 08:21
Политика

Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".
ТАСС 03:52
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Политика

Бывший депутат Партии регионов предрек Украине энергетический коллапс

Большие проблемы с энергосистемой зимой 2019–2020 года предрек украинцам президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов, бывший депутат Верховной Рады (ВР) от Партии регионов Алексей Журавко 8 ноября на своей странице в Facebook.
Красная весна 00:43
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:25
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Наука

Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Авто

Новую Skoda Octavia рассекретили и внутри, и снаружи

На портале motor.es появились первые «живые» снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia.
SpeedMe вчера в 06:44
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Происшествия

Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией

Газета.Ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене

Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Политика

Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки

Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 05:27
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие

Турция начала военную операцию против террористов на севере Ирака

Вести.Ru 04:28
Авто

В Сети опубликованы первые фото обновленной Lada Vesta

Российский паблик RCI News опубликовал 8 ноября фотографии обновленной версии седана Lada Vesta.
Известия 04:43
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян, Канье Уэст и Ирина Шейк на премии Innovator Awards 2019

В этом году «Новатором моды 2019» признан креативный директор модного дома Burberry Риккардо Тиши, которого пришли поддержать семейство Кардашьян и Джиджи Хадид.
Peopletalk вчера в 04:24
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Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК 06 ноября в 22:04
Футбол

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
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