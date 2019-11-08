В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

Общество Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2» Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Политика Песков прокомментировал возможный запрет «Википедии» в России Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

Происшествия Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Политика Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Политика «Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.

Авто Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Происшествия В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.

Политика Китай не планирует вести переговоры с РФ и США по разоружению Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что РФ и КНР хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями, в том числе над ядерным оружием.

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.

Религия Александрийский патриарх признал ПЦУ Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.

Общество Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.

Спорт Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.

Финансы Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Общество Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и выказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.