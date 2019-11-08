Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗдоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

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Названы регионы — лидеры по числу ведущих здоровый образ жизни россиян

RT на русском00:38

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

Коммерсантъ00:37

Ингушетия лидирует по числу придерживающихся ЗОЖ россиян

Московский Комсомолец06:37

Впервые названо число ведущих здоровый образ жизни россиян

Вечерняя Москва00:47

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45
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Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика

Песков прокомментировал возможный запрет «Википедии» в России

Ранее Путин рекомендовал развивать Большую российскую энциклопедию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возможной замены "Википедии" на электронное издание новой Большой российской энциклопедии, сообщает Life.
АМИТЕЛ 06:01
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Политика

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Политика Сегодня 06 ноября в 19:00
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Политика

Китай не планирует вести переговоры с РФ и США по разоружению

Ранее американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что РФ и КНР хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями, в том числе над ядерным оружием.
RuNews24.ru 04:28
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes вчера в 07:01
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Религия

Александрийский патриарх признал ПЦУ

Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Спорт

Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории

В Министерстве спорта РФ рассказали об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории.
Профиль вчера в 08:07
Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Происшествия

Мужчина убил беременную жену и 3-летнего сына из-за долгов

Daily 02:14
Общество

Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях

Чиновникам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре официально рекомендовали воздерживаться и за пределами рабочего места от поступков и выказываний, способных вызвать сомнение в их порядочности, а также причинить вред репутации и авторитету государственных органов.
РБК 07:08
Культура

Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны

REGNUM 06:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
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