Футбол

ODDS.ruODDS.ruЗе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные

Зе Луиш отыграл за «Спартак» четыре сезона, в которых забил 25 мячей. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
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Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные

ODDS.ru04:46

Зе Луиш — о переходе в «Спартак»: «Было страшно. Что парень с острова Фогу забыл в России?»

Sport24.ru04:57
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

RT на русском 05:34
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Наука

Люди с психическими расстройствами живут меньше других

Ученые пришли к выводу, что люди с психическими расстройствами живут меньше людей со здоровой психикой.
ToDay News Ufa вчера в 11:54
Общество

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Политика

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Коммерсантъ 06:02
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Происшествия

В Ленобласти погибли четыре человека при пожаре в жилом доме

ТАСС 06:14
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество

Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес

Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью

Lenta.ru 06:12
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
News.ru 02:23
Хоккей

Жена Малкина прокомментировала наличие у мужа гражданства США

РЕН ТВ вчера в 03:32
Экономика

Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года

Акции "Газпрома" днем в среду превысили июльские ценовые пики года и обновили максимумы с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости.
Интерфакс 05:38
Общество

Верховный суд разъяснил правила амнистии капитала

Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, пояснил ВС. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются не только на налоговые преступления, но и "на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом".
Ведомости 05:48
Политика

МИД оценил начало разведения сил в Донбассе

Москва позитивно относится к началу разведения сил и средств в районе города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
РБК 06:07
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! вчера в 21:56
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Гаджеты

Sony вложит в производство датчиков изображения еще $918 млн

В следующем году бренд вложит в него 918 млн долларов, эти деньги предназначены для строительства фабрики по выпуску этих комплектующих, ее открытие запланировано на 2021 год.
Дни24 04:42
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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