Футбол
ODDS.ruЗе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
Зе Луиш отыграл за «Спартак» четыре сезона, в которых забил 25 мячей. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
RT на русском 05:34
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Российская газета 05:40
Наука
Люди с психическими расстройствами живут меньше других
Ученые пришли к выводу, что люди с психическими расстройствами живут меньше людей со здоровой психикой.
ToDay News Ufa вчера в 11:54
Общество
В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек
Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Политика
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Депутаты фракции «Справедливая Россия» (СР) внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Коммерсантъ 06:02
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество
Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Гаджеты
Samsung показала концепт нового складного смартфона
Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
News.ru 02:23
Хоккей
Жена Малкина прокомментировала наличие у мужа гражданства США
РЕН ТВ вчера в 03:32
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум с августа 2008 года
Акции "Газпрома" днем в среду превысили июльские ценовые пики года и обновили максимумы с августа 2008 года, отыгрывая позитивные корпоративные новости.
Интерфакс 05:38
Общество
Верховный суд разъяснил правила амнистии капитала
Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, пояснил ВС. Гарантии, предусмотренные законом об амнистии капитала, распространяются не только на налоговые преступления, но и "на любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом".
Ведомости 05:48
Политика
МИД оценил начало разведения сил в Донбассе
Москва позитивно относится к началу разведения сил и средств в районе города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
РБК 06:07
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! вчера в 21:56
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Гаджеты
Sony вложит в производство датчиков изображения еще $918 млн
В следующем году бренд вложит в него 918 млн долларов, эти деньги предназначены для строительства фабрики по выпуску этих комплектующих, ее открытие запланировано на 2021 год.
Дни24 04:42
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28