Футбол

Газета.RuГазета.RuЗе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш решил потроллить свою девушку. В данный момент футболист выступает за "Порту". В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Спорт-Экспресс17:29

«Моя жирная свинья». Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой

Sport24.ru17:17

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над своей русской женой

Чемпионат20:24

Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Газета.Ru17:56

Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй

Евро-футбол.ру17:42
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СК провел первые задержания после прорыва дамбы в Красноярском крае

Газета.Ru 07:05
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Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Армия и оружие

Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

Российская газета 01:40
Происшествия

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамб

Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамб в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.
ТАСС 17:16
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Суздальницкий рассказал о низкой выручке новых автобусов в Чите

Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий на еженедельной планерке городских властей рассказал о низкой выручке новых автобусов, запущенных на прошлой неделе.
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
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Армия и оружие

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

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Игорь Комаров проверил реализацию нацпроектов в Пермском крае

17 октября 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Пермском крае провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Вестирама.ру 18 октября в 03:18
Кино

СМИ рассказали о попытке Джареда Лето помешать съемкам «Джокера»

Известия 17:13
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Газета.Ru 20:12
Политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель

Известия вчера в 13:02
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
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Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
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Происшествия

Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае

Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Новая газета вчера в 09:49
Культура

На «Ночь искусств» приглашает сахалинская областная библиотека

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает любителей искусства присоединиться к масштабной акции и посетить творческие площадки Ночи искусств-2019 .
АСТВ 20:34
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 05:58
Наука

Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов

Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 17 октября в 20:02
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Pirelli разработала шины специально для нового BMW M8

Pirelli представила изготовленные на заказ шины, разработанные для нового супер-купе BMW M8, в рамках партнерских отношений, которым уже несколько лет.
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Единоборства

Николай Валуев подписал соглашение с Лигой отцов Якутии

Якутия 24 18:18
Армия и оружие

Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU 18 октября в 09:09
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
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Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус 17 октября в 23:56
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Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе

Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука 18 октября в 05:35
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NASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов

Как можно заметить на видео, прототип Shapeshifter включает два дрона, которые могут объединяться в робота, способного катиться по земле.
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Армия и оружие

Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном

В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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