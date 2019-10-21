Футбол
Газета.RuЗе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш решил потроллить свою девушку. В данный момент футболист выступает за "Порту". В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.
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Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Российская газета 01:40
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамб
Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамб в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.
ТАСС 17:16
Транспорт
Суздальницкий рассказал о низкой выручке новых автобусов в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий на еженедельной планерке городских властей рассказал о низкой выручке новых автобусов, запущенных на прошлой неделе.
Zab.RU 20:12
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие
Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях
Lenta.ru вчера в 03:48
Здоровье
Игорь Комаров проверил реализацию нацпроектов в Пермском крае
17 октября 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Пермском крае провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Вестирама.ру 18 октября в 03:18
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
Известия вчера в 13:02
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Происшествия
Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае
Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Новая газета вчера в 09:49
Культура
На «Ночь искусств» приглашает сахалинская областная библиотека
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает любителей искусства присоединиться к масштабной акции и посетить творческие площадки Ночи искусств-2019 .
АСТВ 20:34
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 05:58
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 17 октября в 20:02
Авто
Pirelli разработала шины специально для нового BMW M8
Pirelli представила изготовленные на заказ шины, разработанные для нового супер-купе BMW M8, в рамках партнерских отношений, которым уже несколько лет.
32CARS.ru 04:06
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform вчера в 05:48
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU 18 октября в 09:09
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Ариг Ус 17 октября в 23:56
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука 18 октября в 05:35
Космос
NASA показало прототип робота, состоящий из двух дронов
Как можно заметить на видео, прототип Shapeshifter включает два дрона, которые могут объединяться в робота, способного катиться по земле.
Популярная механика 17 октября в 20:02
Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
CBS Media 18 октября в 10:01