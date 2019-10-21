Футбол

Газета.RuГазета.RuЗе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш решил потроллить свою девушку. В данный момент футболист выступает за "Порту". В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

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«Моя жирная свинья». Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой

Sport24.ruвчера в 21:17
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