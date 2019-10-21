Футбол
Газета.RuЗе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш решил потроллить свою девушку. В данный момент футболист выступает за "Порту". В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Газета.Ru вчера в 13:59
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука 18 октября в 05:35
Армия и оружие
Трамп хочет оставить на востоке Сирии около 200 американских спецназовцев
Соединенные Штаты хотят также помочь курдам оставить под своим контролем нефтяные месторождения на востоке, отмечает издание.
Московский Комсомолец 21:37
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета 20:41
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Дни24 04:51
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело 15:08
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Происшествия
В Красноярском крае в результате ЧП были разрушены пять дамб
В пресс-службе СК РФ рассказали, что пять гидротехнических сооружения были разрушены из-за прорыва дамбы в Курагинском районе.
Капитал страны 13:26
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Политика
Путин сообщил о помощи России Африке в развитии здравоохранения
Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.
RT на русском 18:37
Политика
Шойгу заявил о деградации международных отношений
Некоторые державы мира пытаются изменить существующую систему международных отношений, исходя из собственных национальных интересов во вред другим странам, хаос и обрушение государственности стран становятся нормой, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 22:22
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Авто
Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge
Шведская компания Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge, который внешне практически ничем не отличается от обычной версии кроссовера XC40.
UfacityNews.ru 18 октября в 16:56
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Экономика
В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Известия 15:00
Игры
В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части
В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
CyberSport.ru 14:54
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru вчера в 02:55