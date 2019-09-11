Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Форвард «Порту» Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе, сообщается в «твиттере» Примейры. В голосовании тренеров команд первенства страны 28-летний нападающий «драконов» обошёл Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу.
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Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Чемпионат10:48

Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

Sport24.ru10:16

Зе Луиш — лучший нападающий чемпионата Португалии в августе

Спорт-Экспресс11:57

Зе Луиш признан лучшим форвардом августа в Португалии

Sports.ru11:52

Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

Евро-футбол.ру10:55

Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре

Советский спорт12:26

Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш - лучший форвард Примейры в августе

Газета.Ru11:51
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Назван самый провальный фильм в истории кино

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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер.
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Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.
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Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

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Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

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У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

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Тайваньский автопроизводитель показал крайне неоднозначный автомобиль

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
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В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес

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Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
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Кабо-вердианский футболист, нападающий клуба «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
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