Футбол
ЧемпионатЗе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе, сообщается в «твиттере» Примейры. В голосовании тренеров команд первенства страны 28-летний нападающий «драконов» обошёл Мехди Тареми из «Рио Аве» и одноклубника Муссу Марегу.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Футбол
УЕФА дал название новому еврокубковому турниру
В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22.
Российская газета 15:01
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Происшествия
Пожилой российский турист утонул в Болгарии
В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.
Интерфакс 11:28
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Здоровье
Ученые рассказали, чем запивать еду, чтобы спастись от рака
"Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более", – отметили ученые.
Smolnarod.ru 15:15
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.
РБК 15:59
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Гаджеты
На Samsung Galaxy Note10 теперь можно играть в компьютерные игры
Сервис был анонсирован одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy Note10 и Note10+. в начале августа и пока работает только с ними.
iXBT.com 14:49
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер.
Lenta.ru 15:06
Экономика
Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.
REGNUM 08:43
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Хоккей
«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым
LiveSport.ru 15:25
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
Экономика сегодня 08:08
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Авто
Тайваньский автопроизводитель показал крайне неоднозначный автомобиль
Тайваньский бренд San Yuan Design показал необычный концепт, который вызвал неоднозначную реакцию у публики.
Тарантас Ньюс 13:46
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Политика
Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы
Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22