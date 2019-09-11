Футбол

Sport24.ruSport24.ruЗе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе

Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги. Об этом сообщает пресс-служба первенства Португалии. Зе Луиш набрал 30,37% голосов, обойдя Мехди из «Риу Аве» (25,19%) и своего одноклубника Муссу Марега (15,56%).
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Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

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