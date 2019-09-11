Футбол
Sport24.ruЗе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе
Зе Луиш в прошлом месяце забил четыре гола в трех матчах чемпионата Португалии. Лучшим вратарем лиги стал Агустин Маркесин, лучший защитник — Алекс Теллес (оба — «Порту»). Лучшим полузащитником признан Бруну Фернандеш («Спортинг»).
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Гаджеты
Apple представила новые iPhone, Apple Watch и iPad
Московский Комсомолец вчера в 14:17
Авто
Хэтчбеку Hyundai i10 N Line достался литровый турбомотор
В Европе Hyundai i10 станет четвёртой моделью с пакетом N Line, так как им уже обзавелись i30, i30 Fastback и Tucson.
Драйв 05:18
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Армия и оружие
Российско-сербские учения стартовали в Астраханской области
Первые учения с военнослужащими России и Сербии стартовали в Астраханской области сегодня, 11 сентября.
Политическая Экспертиза 03:44
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
В Узбекистане боец ММА погиб в уличной драке
Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов скончался в больнице после уличной драки в Ташкенте.
РБК 12:39
Футбол
Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»
Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название "Лига конференций", сообщает Bild.
РИА Новости 12:34
Политика
СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по поводу Ирана
Как стало известно в среду, 11 сентября, американский лидер Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, а Болтон был в корне не согласен с такой позицией.
Известия 12:17
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Наука
Стресс ослабляет клеточную защиту организма
Нейробиологи из Национального университета Юга, Аргентина, совместно с коллегами из Массачуссетского университета выяснили, что стресс делает с клетками организма.
Naked Science вчера в 06:51
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Здоровье
Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес
Тульская служба новостей 08:22
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Армия и оружие
Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР
Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Авто
Названы лучшие коммерческие автомобили года в России
Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня 11:15
Происшествия
В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета
Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС 07:48