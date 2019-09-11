Футбол
Bookmaker-ratings.ruЗе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира. Лучшего нападающего определяли с помощью голосования наставников клубов чемпионата. Бывший форвард «Спартака» набрал 30,37% голосов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:29, Вашингтон
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.
RT на русском 13:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей
Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.
Собеседник вчера в 05:07
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Здоровье
Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы
Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
Известия 08:44
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре
Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Подмосковье Сегодня вчера в 03:02
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Футбол
«Валенсия» объявила об увольнении главного тренера
Bobsoccer 10:25
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Театры
В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».
Известия 10:56
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 12:00
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Жители Норильска в настоящее время делятся в соцсетях фотографиями первого снега и метели.
Экономика сегодня вчера в 23:43
Игры
Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром
Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.
CyberSport.ru 08:59
Общество
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.
Коммерсантъ 14:01
Футбол
Младший сын Диего Симеоне может перейти в «Атлетико»
Младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джулиано Симеоне может стать игроком мадридского клуба.
Sports.ru 14:07
Происшествия
Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39