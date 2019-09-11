Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира. Лучшего нападающего определяли с помощью голосования наставников клубов чемпионата. Бывший форвард «Спартака» набрал 30,37% голосов.

Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Общество Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Здоровье Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Театры В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».

Политика Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Жители Норильска в настоящее время делятся в соцсетях фотографиями первого снега и метели.

Игры Ubisoft продолжит выпускать игры с микротранзакциями и открытым миром Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не будет отказываться от больших и открытых миров в своих играх.

Общество 39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education 39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.

Футбол Младший сын Диего Симеоне может перейти в «Атлетико» Младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джулиано Симеоне может стать игроком мадридского клуба.

Происшествия Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.