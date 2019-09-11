Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЗе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира. Лучшего нападающего определяли с помощью голосования наставников клубов чемпионата. Бывший форвард «Спартака» набрал 30,37% голосов.
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Зе Луиш признан лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе

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Экс-игрок «Спартака» Зе Луиш - лучший форвард Примейры в августе

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