Футбол
Спорт-ЭкспрессЗе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии
"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Трамп обиделся на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Футбол
Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Общество
Принят закон о введении электронных трудовых книжек
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Происшествия
Опубликовано видео обрушения моста в Оренбурге
Видео, на котором запечатлен момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге, опубликовано очевидцем.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Футбол
Гончаренко: первый же момент «Арсенала» закончился голом в ворота ЦСКА
Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.
Политика
Путин подписал закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области
В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
Армия и оружие
Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии
Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
Политика
Кремль объяснил цель закона о российском софте
Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары
В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
Происшествия
«Петрозаводского маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
"Верховный суд республики Карелия с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Экономика
Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан
Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.