"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.

Все про Спорт ру

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Кино Вышел трейлер фильма «Черная вдова» Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей 41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Политика В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям "Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.

Политика Путин подписал закон об иностранных агентах Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Политика Кремль объяснил цель закона о российском софте Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика США могут ввести пошлины на французские товары В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.

Происшествия «Петрозаводского маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы "Верховный суд республики Карелия с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Экономика Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.