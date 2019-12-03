Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии

"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.
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Чумовой гол Зе Луиша через себя. Вот кого не хватает «Спартаку»

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Экс-форвард «Спартака» забил фантастический по красоте гол через себя

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Зе Луиш забил за «Порту» ударом через себя

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Зе Луиш забил за «Порту» ударом через себя

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Зе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии

Спорт-Экспресс02:15

Сколько не забивал Зе Луиш в «Порту»?

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Зе Луиш забил впервые с сентября. У него 8 голов в 17 матчах за «Порту»

Sports.ruвчера в 20:16
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Известия 01 декабря в 20:00
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Политика

Трамп обиделся на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Вести.Ru 05:21
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Футбол

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:06
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Общество

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Российская газета 05:38
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Происшествия

Ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

Интерфакс 02:46
Происшествия

Опубликовано видео обрушения моста в Оренбурге

Видео, на котором запечатлен момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге, опубликовано очевидцем.
Красная весна 04:26
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Футбол

Гончаренко: первый же момент «Арсенала» закончился голом в ворота ЦСКА

Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.
Чемпионат вчера в 14:00
Политика

Путин подписал закон об иностранных агентах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Кривое-зеркало.ру 00:19
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
REGNUM 05:42
Армия и оружие

Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии

Анкара не будет поддерживать планы НАТО, связанных с защитой Польши и стран Балтии, если в альянсе не признают, что Силы самообороны сирийских курдов – это террористическая организация.
Капитал страны 03:16
Политика

Кремль объяснил цель закона о российском софте

Закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV связан с антимопопольными вопросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:00
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма вчера в 06:33
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Газета.Ru 04:16
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Происшествия

«Петрозаводского маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

"Верховный суд республики Карелия с учетом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:44
Экономика

Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
РИА Новости 05:36
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
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Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь

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Кабо-вердианский футболист, нападающий «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
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