"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.

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Политика Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.

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