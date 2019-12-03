Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии

"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.
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Экс-форвард «Спартака» забил фантастический по красоте гол через себя

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