Футбол
Спорт-ЭкспрессЗе Луиш забил фантастический гол в чемпионате Португалии
"Порту" в 12-м туре чемпионата Португалии дома обыграл "Пасуш де Феррейра" со счетом 2:0. Второй гол на счету экс-форварда "Спартака" Зе Луиша, который забил ударом через себя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Политика
Песков назвал цель закона о предустановке российского ПО
По словам Пескова, "Россия ни от кого ни отгораживалась ни в интернете, ни в чем".
Происшествия
Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться
Задержанный убедил женщину перевести ему 15 миллионов рублей и пообещал их вернуть, однако после того, как деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь.
Армия и оружие
Россия поставила в Сербию четыре вертолёта Ми-35М
Политика
В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Здоровье
Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака
Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
Общество
Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты
Сегодня, 2 декабря, из заявления директора латвийской Государственной железнодорожной администрации Юриса Иесалниекса стало известно, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты.
Политика
России предложили покинуть Украину через Ruxit
Украинцы хотят, чтобы Россия покинула территорию их страны.
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Культура
Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»
Культура
Режиссер «Джона Уика» снял еще один экшн. На iPhone. Про игру в снежки
Режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Хоббса и Шоу» Дэвид Литч снял для Apple короткометражный экшн Snowbrawl («Снежный бой»).
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму
Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Авто
Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии
"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Спорт
Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Авто
С 1 января для российских водителей введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.