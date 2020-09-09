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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей

Власти Германии рассказали, что спасло жизнь Алексею Навальному, сообщает Die Zeit со ссылкой на свои источники. По мнению немецкого руководства, блогер выжил лишь благодаря "счастливой цепочке обстоятельств".В источнике
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Московский Комсомолец

В Германии назвали два фактора, спасших Навальному жизнь

Московский Комсомолец02:02
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:57
ТАСС

Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и омским врачам

ТАССвчера в 14:19
Коммерсантъ

Главные новости к утру 10 сентября

Коммерсантъ00:13
RT на русском

Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

RT на русскомвчера в 14:59
РИА Новости

Die Zeit: Навальный выжил благодаря реакции омских врачей

РИА Новости01:52
Дождь

Die Zeit: Алексея Навального отравили новым видом «Новичка»

Дождьвчера в 13:52

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Замглавы Еврокомиссии сообщил о визите в Лондон из-за Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович полетит 10 сентября в Лондон для экстренных переговоров, темой которых станет ситуация вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) Об этом написал глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
РБК21:47

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
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Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.
Ведомостивчера в 13:08
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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