Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
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Власти Германии рассказали, что спасло жизнь Алексею Навальному, сообщает Die Zeit со ссылкой на свои источники. По мнению немецкого руководства, блогер выжил лишь благодаря "счастливой цепочке обстоятельств".В источнике
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