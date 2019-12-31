Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд», — написал Зеленский в своём Facebook. По его словам, подписание контракта обеспечивает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.
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Россия и Украина смогли договориться по контракту о транзите газа

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Зеленский назвал запланированный доход от транзита газа

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Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
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Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

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Со своей стороны, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «рубль в декабре перешел к уверенному укреплению против доллара и евро».
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Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
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В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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