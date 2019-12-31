«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд», — написал Зеленский в своём Facebook. По его словам, подписание контракта обеспечивает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

Зеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

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