Политика

REGNUMREGNUMЗеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад

«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский. Вместе с тем, он дал понять, что любые заявления олигарха, в частности, относительно внешней политики Украины, не имеют особого значения.
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Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад

REGNUM07:36

Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Газета.Ru08:38

Зеленский снова вынужден напоминать, что президент Украины — не Коломойский

Новостной фронт07:43

Зеленский прокомментировал предложение Коломойского начать дружить с РФ

Украина.ру06:12

«Он не президент»: Зеленский ответил на слова Коломойского о примирении с Россией

ИА Новороссия08:11

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Политика Сегодня07:54
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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Музыка

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Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
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МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Коммерсантъ 08:21
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Наука

Антибиотики оказались способными провоцировать болезнь Паркинсона

Результаты исследования, которое длилось более 15 лет, показали, что некоторые широко используемые антибиотики, которые оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут вызывать и болезнь Паркинсона.
Волгоградская правда 06:16
Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 00:37
Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Происшествия

В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

Известия 09:39
Экономика

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Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
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Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 20:32
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Общество

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
RT на русском 09:45
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.
ТАСС 07:38
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости вчера в 15:57
Политика

В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости добрососедских отношений с Россией, несмотря на существующие сложности.
RT на русском 04:34
Экономика

МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
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Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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