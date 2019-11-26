Политика
REGNUMЗеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад
«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский. Вместе с тем, он дал понять, что любые заявления олигарха, в частности, относительно внешней политики Украины, не имеют особого значения.
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Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Музыка
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
Вокруг ТВ 24 ноября в 05:46
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Коммерсантъ 08:21
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Российская газета 04:07
Наука
Антибиотики оказались способными провоцировать болезнь Паркинсона
Результаты исследования, которое длилось более 15 лет, показали, что некоторые широко используемые антибиотики, которые оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут вызывать и болезнь Паркинсона.
Волгоградская правда 06:16
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Взгляд.ру 00:37
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Политика
Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс
Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 20:32
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
RT на русском 09:45
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.
ТАСС 07:38
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости вчера в 15:57
Политика
В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости добрососедских отношений с Россией, несмотря на существующие сложности.
RT на русском 04:34
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Российская газета вчера в 03:01
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
РБК 08:33
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30