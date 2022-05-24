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Зеленский: Украина возобновит переговоры, когда вернет утраченные с 24 февраля территории

По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится всё более сложной.
Известия
«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — заявил украинский лидер в интервью японскому общественному телевидению.
Lenta.ru
Зеленский также заявил, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство» в сложившейся ситуации.
БИЗНЕС Online
19 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Россия готова вернуться к переговорам, когда Украина проявит конструктивный подход и ответит на предложения, которые российская сторона направила 15 апреля.
Ведомости

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