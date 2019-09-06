с чего всё началось

Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной

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