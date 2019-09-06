Политика
Lenta.ruАнонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
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В неофициальном Twitter президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате «35 на 35» или «42 на 40» состоится в ночь на субботу.BFM.ruвчера в 12:50
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Обмен заключенными между Россией и Украиной пройдет в ночь на 7 сентября — Зеленский
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