Политика

Lenta.ruLenta.ruАнонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
В неофициальном Twitter президента Украины Владимира Зеленского появилась
 информация, согласно которой обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате «35 на 35» или «42 на 40» состоится в ночь на субботу.
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