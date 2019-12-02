Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.

Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

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Общество ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.