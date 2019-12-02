Политика
ИнфоросЗеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
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Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Кино
Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»
Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Политика
В Кремле прокомментировали различный уровень зарплат в регионах РФ
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал рейтинг российских регионов по уровню зарплат.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Хоккей
Пять игроков КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок Первого канала
Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной Финляндии на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на сайте КХЛ.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем заболевании
Семенович рассказала, что ей пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Армия и оружие
Минобороны хочет создать вокруг России радиолокационное поле
Общество
ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее
Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.
Политика
Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе
При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.