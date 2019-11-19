Политика

REGNUMREGNUMЗеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Как Владимир Зеленский поссорился с Юлией Тимошенко

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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

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Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

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Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
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Ранее, как писал News.ru, Помпео заявил, что КНР бросает вызов НАТО в сфере кибербезопасности.
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Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail

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В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

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Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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