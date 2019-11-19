Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Армия и оружие Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.

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Экономика Стоимость Bitcoin опустилась до $8000 Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.

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