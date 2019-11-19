Политика

REGNUMREGNUMЗеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Зеленский объяснил, почему Тимошенко ушла в оппозицию «без сладенького»

Газета.Ru07:52

Зеленский считает, что Тимошенко ушла в оппозицию, «потому что ей не дают сладкого»

ТАСС04:36

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

RT на русском05:43

Зеленский назвал переход Тимошенко в оппозицию «давней украинской традицией»

Коммерсантъ05:41

Зеленский объяснил уход Тимошенко в оппозицию отсутствием «сладкого»

Известия05:29

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «древней украинской традицией»

Lenta.ru04:45

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»

РБК07:39
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Происшествия

Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

Известия 09:35
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Армия и оружие

Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Lenta.ru 06:52
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Политика

Германия призвала сохранить транзит газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Футбол

Сборная России U-19 разгромила Польшу и вышла в элитный раунд ЧЕ

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, юношеская сборная России разгромила команду Польши, благодаря чему заняла второе место в группе и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд.
Metaratings 10:17
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Фигурное катание

Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе

Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
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Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Политика

Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
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Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
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Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил об «отсутствии тумана» в отношениях двух стран.
РБК 10:10
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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