Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
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Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

РИА Новости11:05

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Lenta.ru11:40

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС

Московский Комсомолец12:11

Зеленский попросил взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании

REGNUM11:58

Зеленский заявил о желании Украины занять место Великобритании в ЕС

РЕН ТВ11:53

Зеленский попросил главу Давосского форума принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Вести.Финанс12:09

Зеленский предположил, что Украина могла бы заменить Британию в Евросоюзе

Наша версия12:12
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Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Политика

Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
РЕН ТВ 12:03
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК 12:07
Политика

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес

50-летняя Эвелина Бледанс опубликовала фото без одежды

На днях 50-летняя звезда опубликовала снимок полностью обнаженной. Актриса прикрывалась лишь руками и одеялом.
Lisa.ru 11:00
Здоровье

В России оценили вероятность эпидемии из-за китайского коронавируса

Ранее появилась информация о том, что в Петербурге двух пассажиров, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 11:26
Футбол

Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с ФК «Ростов»

Ранее президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил о том, что его клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно и намерен сохранить глубину состава для выступления в еврокубках в следующем сезоне.
Интерфакс - Россия 09:05
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Политика

Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции РФ, предусматривающие формирование главой государства Госсовета, а также касающиеся единой системы публичной власти в РФ.
Российская газета 20 января в 09:47
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
BFM.ru 11:05
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Экономика

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Коммерсантъ 01:49
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Авто

Mercedes-Benz представил почти готовый E-Class

Наконец, обновленный Mercedes-Benz E-Class получит сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми и дизельными двигатели, четыре из которых будут полноприводными.
Автоновости дня 09:32
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Путин заявил, что Мединский не останется без работы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
РИА Новости 12:15
Общество

«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Ридус 09:39
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Культура

Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс

РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж

По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
iReactor вчера в 11:51
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Футбол

Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»

Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
Sport.ru вчера в 04:14
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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