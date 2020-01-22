Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

Политика Первый замгенпрокурора России подал в отставку Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Футбол Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с ФК «Ростов» Ранее президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил о том, что его клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно и намерен сохранить глубину состава для выступления в еврокубках в следующем сезоне.

Политика Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции РФ, предусматривающие формирование главой государства Госсовета, а также касающиеся единой системы публичной власти в РФ.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Авто Mercedes-Benz представил почти готовый E-Class Наконец, обновленный Mercedes-Benz E-Class получит сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми и дизельными двигатели, четыре из которых будут полноприводными.

Общество «Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Футбол Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи» Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.