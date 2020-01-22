Политика
РИА НовостиЗеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
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Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
Происшествия
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Шоу-бизнес
50-летняя Эвелина Бледанс опубликовала фото без одежды
На днях 50-летняя звезда опубликовала снимок полностью обнаженной. Актриса прикрывалась лишь руками и одеялом.
Здоровье
В России оценили вероятность эпидемии из-за китайского коронавируса
Ранее появилась информация о том, что в Петербурге двух пассажиров, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с ФК «Ростов»
Ранее президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил о том, что его клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно и намерен сохранить глубину состава для выступления в еврокубках в следующем сезоне.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Политика
Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции РФ, предусматривающие формирование главой государства Госсовета, а также касающиеся единой системы публичной власти в РФ.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Авто
Mercedes-Benz представил почти готовый E-Class
Наконец, обновленный Mercedes-Benz E-Class получит сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми и дизельными двигатели, четыре из которых будут полноприводными.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Путин заявил, что Мединский не останется без работы
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Культура
Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж
По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Футбол
Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».