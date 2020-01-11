с чего всё началось

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing

Кино Фильм «Холоп» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате Комедия «Холоп» стала третьим фильмом в истории российского проката, сборы которого превысили два миллиарда рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС по состоянию на 10 января.

Политика Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.

Хоккей Панарин назвал проблему российских хоккеистов Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.