Политика
News.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
РИА Новости 09:59
Общество
«Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года, сейчас ритейлер управляет более чем 230 магазинами.
Интерфакс 13:11
Авто
Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ
Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Автоновости дня 08:49
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Политика
Нацисты пришли к Зеленскому и поставили палатки
На мероприятие пришло около 300 человек. Все митингующие скандируют: «Нет капитуляции».
Rusvesna.su 13:57
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Единоборства
Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA
RT на русском 13:32
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
REGNUM 10:35
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Музыка
Шнуров: Участники «Ленинграда» с облегчением приняли роспуск группы
Российская газета вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири".
Российская газета 07:28
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском 11:28
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Шоу-бизнес
Жена Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена комика Дмитрия Хрусталева стала новой участницей группы «Фабрика», заменив Сашу Савельеву.
Мойка78 09:37
Авто
Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации
Компания Hyundai объявила начало продаж компактного кроссовера ix25/Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:24
Армия и оружие
Киевские боевики обстреляли населенный пункт в ЛНР
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Логвиново.
ИА Новороссия 13:37
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала фото дочки с прабабушками
Напомним, в августе 2017 года продюсер Анна Тарасова, внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих, официально оформила отношения со своим возлюбленным, молодым актером Алексеем Мышинским.
Летидор 03:00
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39