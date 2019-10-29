Общество
РИА НовостиЗеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
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Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Общество
«Новая газета» выиграла в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес во вторник решение в пользу "Новой газеты" и ее сотрудника Георгия Бородянского по жалобе против России.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
Компания KIA опубликовала официальные фото седана K5 нового поколения.
Политика
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с ранее достигнутой договорённостью в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
Англичанка нашла в саду кусок ядерного бомбардировщика
Англичанка из городка Брейлс обнаружила у себя в саду неизвестный желтый предмет, который появился там сразу после пролета над населенным пунктом, боевого самолета, сообщает агентство "Интерфакс".
Общество
Две модели оголились на бейсбольном матче и смутили игроков
Две девушки, показавшие грудь во время бейсбольного матча в Америке, были сурово наказаны спортивной лигой.
Авто
Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Экономика
Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой»
Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» предложили государству распространить программу льготного кредитования на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой».
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Общество
Великобритания уничтожит тысячи памятных монет, отчеканенных к Brexit
Изначально планировалось, что ограниченная партия в 10 тысяч памятных монет будет продана коллекционерам.