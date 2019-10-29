Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

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