Политика
News.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Армия и оружие
Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72
В один из сирийских танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений правительственных войск с террористами в горном районе провинции Латакия на западе страны.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Накануне.Ru 09:01
Хоккей
Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Lenta.ru 06:50
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Футбол
Видаль рассказал, почему хочет уйти из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что его не устраивает нынешнее положение в команде.
Спорт-Экспресс 08:53
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33
Политика
Премьер Ливана объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Шоу-бизнес
Жена Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена комика Дмитрия Хрусталева стала новой участницей группы «Фабрика», заменив Сашу Савельеву.
Мойка78 09:37
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Футбол
Буффон планирует продление контракта с «Ювентусом»
Inc-news.ru 10:18
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Шоу-бизнес
Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
RuNews24.ru вчера в 04:24
Общество
На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов
Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.
ГЛАС.RU вчера в 03:51
Политика
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 02:10
Политика
Исторический день: Глава ДНР принял ряд важных решений
Сегодня, 98 октября, в рамках Донецкого международного инвестиционного форума была принята резолюция по итогам работы секции «Экологическое развитие как вклад в развитие будущего поколения».
Rusvesna.su 10:12
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59