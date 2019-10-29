Политика

News.ruNews.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

РИА Новости06:51

Заявившему об экономическом «прорыве» Зеленскому напомнили о стагнации на Украине

ФАН09:21

Зеленский анонсировал экономический прорыв на Украине

Известия07:39

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

News.ru07:11

Зеленский заявил, что Украина «на пороге экономического прорыва»

Взгляд.ру07:29

Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

REGNUM07:13

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Телеканал 360°10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

Жители села Вагай отзываются о срочнике Шамсутдинове положительно

Предполагается, что причиной трагедии стали неуставные отношения. Знакомые с Шамсутдиновым характеризуют его с положительной стороны.
Муксун.fm 01:57
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Фигурное катание

Ше-Линн Бурн: Медведева продолжает работать, даже когда больно

Нева Спорт 15:38
Политика

Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР

Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Финансы

ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.
Москва 24 03:46
Общество

Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Здоровье

Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии

По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
ИА Новороссия 06:12
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Хоккей

Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Политика

В МИДе Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал журналистам, что глава государства Владимир Зеленский полностью готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Piter.tv 11:20
Политика

У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Происшествия

В Перми в рэпера выстрелили после концерта

Газета.Ru 14:51
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости 15:58
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Футбол

Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом

Кто бы что ни говорил, а Кононов — сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 22 октября в 20:02
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Авто

Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России

Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью

Решение пересмотреть размер алиментов семья Костенко-Тарасова приняла после рождения дочери и беременности модели, потери работы, и когда у него не стало заработка.
Дни24 11:40
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Культура

«Вечерний Ургант» вырезал из эфира слова комика Данилы Поперечного

Стендап-комика и видеоблогера Данилу Поперечного пригласили в телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в эфир от 28 октября.
Росбалт 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное