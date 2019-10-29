Политика

News.ruNews.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

РИА Новостивчера в 06:51

Заявившему об экономическом «прорыве» Зеленскому напомнили о стагнации на Украине

ФАНвчера в 09:21

Зеленский анонсировал экономический прорыв на Украине

Известиявчера в 07:39

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

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Зеленский заявил, что Украина «на пороге экономического прорыва»

Взгляд.рувчера в 07:29

Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

REGNUMвчера в 07:13

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Телеканал 360°вчера в 10:22
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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
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Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»

Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 22:46
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65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными

65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.
Газета.Ru 02:06
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Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
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Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru вчера в 09:14
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Асмус в провале программы о фильме «Текст»

Телеведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах последнего выпуска своей передачи, который был посвящен фильму «Текст».
Культуромания 28 октября в 05:35
Футбол

Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»

Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи».
Бомбардир.ру 01:44
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Политика

Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3

Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
REGNUM 02:19
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

Названы российские регионы с самыми качественными дорогами

Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес

Мать Риты Дакоты снова выходит замуж

Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
OAnews вчера в 13:17
Армия и оружие

Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 09:37
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

REGNUM вчера в 08:23
Общество

«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»

Отток покупателей из гипермаркетов "Магнит" объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома.
Ведомости вчера в 10:15
Политика

Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе

По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 16:12
Киберспорт

Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года

Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Матч ТВ 28 октября в 08:48
Спорт

Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Российская газета вчера в 05:36
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Армия и оружие

Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма

ФедералПресс вчера в 08:55
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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