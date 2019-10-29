Политика
News.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Авто
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»
Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Происшествия
65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными
65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в провале программы о фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах последнего выпуска своей передачи, который был посвящен фильму «Текст».
Футбол
Кубок России. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» – с «Томью»
Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Кубка России. ЦСКА в Москве примет «Уфу», «Зенит» дома сыграет против «Томи».
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3
Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Шоу-бизнес
Мать Риты Дакоты снова выходит замуж
Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Общество
«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
Отток покупателей из гипермаркетов "Магнит" объясняет слабыми ассортиментом и промоакциями – они практически повторяют магазины у дома.
Политика
Националисты проводят в Киеве митинг против разведения сил в Донбассе
По данным телеканала NewsOne, около 500 человек пришли к офису украинского президента в Киеве, протестуя против разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
Киберспорт
Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
Спорт
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой
После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Армия и оружие
Украина планирует провести учения с ракетными стрельбами возле Крыма
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.