Политика

News.ruNews.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

РИА Новости06:51

Заявившему об экономическом «прорыве» Зеленскому напомнили о стагнации на Украине

ФАН09:21

Зеленский анонсировал экономический прорыв на Украине

Известия07:39

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

News.ru07:11

Зеленский заявил, что Украина «на пороге экономического прорыва»

Взгляд.ру07:29

Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

REGNUM07:13

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Телеканал 360°10:22
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Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество

Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге

Газета.Ru 15:09
Происшествия

Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского

Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
АСТВ 17:48
Экономика

Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Известия вчера в 10:17
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Здоровье

Рыбу из зараженного гаффской болезнью озера поставляли в Тобольск

Новости Тюмени 72.ru 12:18
Киберспорт

Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе

Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru 14:00
Экономика

Россиянам запретят давать в долг по-крупному

В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.
Lenta.ru вчера в 09:00
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

РБК 15:49
Армия и оружие

Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии

Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.
РЕН ТВ 14:08
Музыка

Украинка спела «Песню про рушник» и покорила судей российского «Голоса»

Украина.ру 07:03
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском 27 октября в 23:15
Шоу-бизнес

Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи

Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Территория новостей 08:35
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову

Lenta.ru 08:11
Футбол

Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ

После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Кино

Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

RT на русском 01:27
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 08:25
Происшествия

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

EastRussia вчера в 02:17
Технологии

Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего

"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Здоровье

Спикер ЗС пообещал помочь Боханскому району с капремонтом туалетов

SM News 03:31
Общество

В России расширен перечень запрещенной для детей информации

Перечень информации, которая запрещена для несовершеннолетних, расширен с 29 октября.
Activityedu.ru 05:47
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Общество

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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