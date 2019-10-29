Политика
News.ruЗеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.
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Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 11:29
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество
Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге
Газета.Ru 15:09
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
АСТВ 17:48
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Известия вчера в 10:17
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Здоровье
Рыбу из зараженного гаффской болезнью озера поставляли в Тобольск
Новости Тюмени 72.ru 12:18
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru 14:00
Экономика
Россиянам запретят давать в долг по-крупному
В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.
Lenta.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Россия и Турция осуществят совместное патрулирование в Сирии
Российская и турецкая стороны в ближайшее время проведут совместное патрулирование на границе Турции и Сирии.
РЕН ТВ 14:08
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Территория новостей 08:35
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Lenta.ru 08:11
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Кино
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
RT на русском 01:27
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Происшествия
Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
EastRussia вчера в 02:17
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Общество
В России расширен перечень запрещенной для детей информации
Перечень информации, которая запрещена для несовершеннолетних, расширен с 29 октября.
Activityedu.ru 05:47
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
RT на русском 11:58
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17