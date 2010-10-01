Политика
Российский ДиалогЗеленский: «Я президент Украины, мне 42 год, я не л*х, оружие убери» - видео
Зеленский начал требовать у ветеранов убрать оружие, которое, по словам президента, есть на блокпосту. Он заявил, что в случае неподчинения забудет о "демократии".
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Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Российская газета 09:57
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Происшествия
СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Гашенко задерживали сотрудники ФСБ.
ТАСС 06:43
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
РИА Новости 09:49
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области.
Известия 10:24
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Происшествия
Власти Алтая окажут помощь пострадавшим в крупном ДТП
Правительство Алтайского края прорабатывает вопрос оказания помощи пострадавшим в результате ДТП в Топчихинском районе.
News.ru 05:09
Общество
Дети получат «Фризиум» до конца следующей недели
Семьи, которые подтвердили необходимость в незарегистрированном препарате «Фризиум», получат лекарство до конца следующей недели, заявили в Общероссийском народном фронте.
News.ru 10:31
Футбол
«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн
По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда.
Чемпионат 03:57
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»
«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
News.ru 04:37
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Обманувший тысячи дольщиков застройщик сбежал из-под ареста
В Краснодаре побег из-под домашнего ареста совершил застройщик, обманувший тысячи дольщиков.
Ридус 10:47
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Московский Комсомолец 05:50
Футбол
«Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на игру 14-го тура РПЛ.
Sport24.ru 10:52