Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что если в течение семи дней в районе села Петровское в Донецкой области будет тишина, то 4 ноября украинские военнослужащие и представители вооруженных формирований ДНР начнут разведение сил.
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