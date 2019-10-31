Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.

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Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о гормонотерапии ради беременности 44-летняя Яна Рудковская, которая решила стать российской Ким Кардашьян и показать свою жизнь в реалити-шоу, на презентации проекта «ЯнаСупер» рассказала, что ждет зрителей уже в первых сериях.

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Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.