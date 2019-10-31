Политика
РИА НовостиЗеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
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Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.
Армия и оружие
Армию США признали неготовой к войне с Россией и КНР
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Политика
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
Авто
В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5
В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Путин призвал руководителей «не плакаться» из-за кредитов
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с кредиторскими задолженностями медицинских учреждений, заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно.
Финансы
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования
«Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о гормонотерапии ради беременности
44-летняя Яна Рудковская, которая решила стать российской Ким Кардашьян и показать свою жизнь в реалити-шоу, на презентации проекта «ЯнаСупер» рассказала, что ждет зрителей уже в первых сериях.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Происшествия
В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма
В Москве автомобиль первого замглавы Минздрава Крыма Валентина Савченко попал в ДТП.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Технологии
Вывод на рынок новых продуктов потребовал от AMD увеличения расходов на маркетинг
Источник изображения: AMD Стало известно, например, что на направлениях вычислительных продуктов и графики выручка AMD за минувший квартал выросла на 36 %, и поставки усреднённой по типу продукции в натуральном выражении выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена реализации поднялась сразу на 40 %.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Политика
Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политика