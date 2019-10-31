Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
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Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

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Зеленский назвал дату следующего этапа разведения войск в Донбассе

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Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

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Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Московский Комсомолец05:54

Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском

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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

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Lenta.ru 03:02
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Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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