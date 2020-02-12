Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Зеленский анонсировал программу по предоставлению молодежи Донбасса гражданства Украины

ТАСС15:11

Зеленский провел совещание по «украинизации» молодежи Донбасса

РИА Новости15:06

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Интерфакс15:08

Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса

RT на русском15:30

Зеленский поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса

РБК16:30

Зеленский объявил о планах по «украинизации» молодежи Донбасса

REGNUM19:11

Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса

Газета.Ru15:30
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Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
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В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
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Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом

REGNUM 09 февраля в 20:10
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек

В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
РБК 18:42
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

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Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
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Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

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Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России

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Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Lenta.ru 04:08
Политика

Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
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Собеседник 07:26
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Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
RT на русском 12:21
Общество

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

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ToDay News Ufa вчера в 05:12
Финансы

Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций.
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Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.
МедиаПоток 02:19
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Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News 16:04
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
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Наука

Для носимой электроники создали новые нити

Индикатор 07:35
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
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США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
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Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Немецкая компания Volkswagen активно приступила к этапу дорожных испытаний обновленного паркетника Volkswagen Tiguan.
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