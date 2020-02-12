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Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

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