Политика
ИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Политика
Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек
В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
Общество
Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
Гаджеты
Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Шоу-бизнес
Экс-стилист Пугачевой назвал жену Евгения Петросяна «чучелом»
Стилист Джордж Ровалс, работавший со многими мировыми звездами, вынес свой «модный приговор» Татьяне Брухуновой, молодой жене юмориста Евгения Петросяна.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Финансы
Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю
Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций.
Наука
Физики провели рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
Физики напомнили, что терагерцовое излучение — это диапазон излучения между инфракрасным и радиоспектром, длина волны которого составляет от 0,01 до 3 мм, пишет N+1.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Наука
Для носимой электроники создали новые нити
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Авто
Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Немецкая компания Volkswagen активно приступила к этапу дорожных испытаний обновленного паркетника Volkswagen Tiguan.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.