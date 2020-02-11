Политика
ИнтерфаксЗеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Наука
Течения Мирового океана движутся с рекордной скоростью
Группа ученых выяснила, что океанические течения стали двигаться быстрее, чем двадцать лет назад.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Наука
Клоны деревьев помогут восстановить леса
Ученые НИТУ «МИСиС» и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области при участии специалистов ВГЛТУ представили новую технологию для повышения приживаемости саженцев-микроклонов, высаживаемых для восстановления лесов после массовых пожаров.
Политика
Трамп анонсировал сокращение сотрудников в Белом доме
Часть сотрудников Белого дома будет сокращена или переведена на другую работу вслед за подполковником Александером Виндманом, давшим показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Шоу-бизнес
Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Политика
Украина не станет назначать посла в России
Представители украинского МИД сообщили, что Киев не будет назначать своего посла на территории РФ ввиду якобы имеющей место российской агрессии.
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала, почему отдыхает без Топалова
Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном отдыхает на Мальдивах и в перерывах между плаванием и солнечными ваннами отбивается от подписчиков, которые сетуют на отсутствие рядом с ней любимого супруга.
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 16 человек
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Общество
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Технологии
Транспортное приложение «Волга» дорабатывается с учетом пожеланий пользователей
Мобильное приложение «Волга», которым можно воспользоваться при оплате проезда на новых автобусах с символикой «Транспорт Верхневолжья», дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Эксперты Ассоциации технического надзора Германии (TUV) составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов по итогам 2019 года.
Экономика
Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.