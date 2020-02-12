Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Зеленский объявил о планах по «украинизации» молодежи Донбасса

REGNUM19:11

Зеленский поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса

РБК16:30

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Интерфакс15:08

Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса

RT на русском15:30

Зеленский анонсировал программу по предоставлению молодежи Донбасса гражданства Украины

ТАСС15:11

Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса

Газета.Ru15:30

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

РИА Новости15:06
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Кино

Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века

По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
МИР 24 22:22
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Известия 20:23
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru 12:58
Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса

Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Общественное телевидение России 21:10
Происшествия

Водитель разбил две иномарки и скрылся по льду во Владивостоке

Полиция во Владивостоке ведет поиски 37-летнего водителя, который разбил две иномарки, а затем по льду скрылся от погони.
Газета.Ru 22:38
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Киберспорт

Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2

Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
CyberSport.ru 14:02
Шоу-бизнес

Водонаева опровергла долги по налогам

Московский Комсомолец 05:30
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор вчера в 15:35
Единоборства

Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
КМВ Новости 14:28
Хоккей

Баумистер упал на скамейке «Сент-Луиса». Матч с «Анахаймом» отменён

На момент написания новости, счёт равный — 1:1. На 14-й минуте первого периода матч был прерван из-за оказания экстренной медицинской помощи 37-летнему канадскому защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру.
Чемпионат 22:54
Шоу-бизнес

Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru 14:31
Культура

В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

Ридус 17:15
Гаджеты

Премьера: Новый для России бренд представил смартфон за 5 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч и огромным экраном

Вьетнамский бренд Vsmart, вышедший на российский рынок осенью 2019 года, представил у себя на родине новый бюджетный смартфон – Vsmart Joy 3.
Dgl.ru вчера в 15:23
Хоккей

«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

Газета.Ru 14:31
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
REGNUM 12:36
Общество

Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Lenta.ru 21:59
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 16:09
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Коммерсантъ 14:49
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Российская газета 01:06
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Общество

Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты

Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.
РБК 15:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.
News.ru 06:27
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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