Политика
ИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Кино
Ко Дню влюбленных россияне выбрали лучшую мелодраму века
По мнению россиян, лучшей мелодрамой XXI века является картина «Дневник памяти» Ника Кассаветиса (в главных ролях - Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс).
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса
Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Происшествия
Водитель разбил две иномарки и скрылся по льду во Владивостоке
Полиция во Владивостоке ведет поиски 37-летнего водителя, который разбил две иномарки, а затем по льду скрылся от погони.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Киберспорт
Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2
Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Единоборства
Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
Хоккей
Баумистер упал на скамейке «Сент-Луиса». Матч с «Анахаймом» отменён
На момент написания новости, счёт равный — 1:1. На 14-й минуте первого периода матч был прерван из-за оказания экстренной медицинской помощи 37-летнему канадскому защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру.
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Гаджеты
Премьера: Новый для России бренд представил смартфон за 5 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч и огромным экраном
Вьетнамский бренд Vsmart, вышедший на российский рынок осенью 2019 года, представил у себя на родине новый бюджетный смартфон – Vsmart Joy 3.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
Общество
Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума
Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек
Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Boeing в январе впервые за почти 60 лет не получил заказов на самолеты
Американская корпорация Boeing в январе не получила новых заказов на самолеты. Подобное произошло впервые с 1962 года, сообщает CNBC.
Политика
Захарова прокомментировала слова Столтенберга о разрушении ДРСМД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.